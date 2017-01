La Pirinaica venç en l'últim minut el Fruitosenc en un partit boig amb moltes ocasions

La Pirinaica es va imposar en un partit boig on el marcador va canvar de dominador en diverses ocasions. El Fruitosenc es va avançar per 0 a 2 amb un gol a pilota aturada i en un contraatac, però abans del descans, la pirinaica va escurçar distàncies de penal. En la represa els manresans van sortir com un tro i es van posar 4 a 2, però el Fruitosenc no es va rendir i va empatar el matx. Quan semblava definitiu, Codina va fer el 5 a 4 per embogir els locals.