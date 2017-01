El Puigcerdà destrossa el Logronyo en el primer partit dels play-off

El CG Puigcerdà no va tenir pietat del Milenio CP Logroño en els play-off pel 5è al 7è lloc. Els ceretans van començar molt forts en els primers minuts. Els visitants van plantar cara a l'inici, però a partir del primer gol ja no van oposar molta resistència. Al final del primer període els ceretans dominaven per 6-0. El resultat del segon quart va tornar a ser un clar parcial pel Puigcerdà, 6-0. En l'últim període els ceretans van abaixar la intensitat defensiva i van encaixar quatre gols.

La setmana vinent el Puigcerdà visitarà el CH Boadilla.