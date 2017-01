El United passa ronda i cauen dos equips de Premier

El Manchester United no va tenir cap problema per superar el Wigan, de segona categoria, a Old Trafford i es va classificar per als vuitens de final de la Copa anglesa, en una jornada dominical en què van caure dos equips de Premier. Els diables vermells van vèncer per 4-0 amb anotacions de Fellaini, Smalling, Mkhitaryan i Schweinsteiger. No van tenir el mateix encert el Hull City i el Watford. Els tigers van ser arrasats pel Fulham a Craven Cottage per un resultat de 4-1 i els clarets van ser vençuts per 1-0 pel Milwall. En l'altre partit del dia, el Sutton United, equip que ocupa la setzena posició a la cinquena categoria del futbol anglès, es va classificar entre els setze millors de la Copa en desfer-se per 1-0 de l'històric Leeds, ara a Segona. El sorteig dels vuitens es farà avui.