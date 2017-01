Atlètic - Barcelona: on veure el partit

El FC Barcelona visita aquest dimecres el Vicente Calderón, on l'espera l'Atlètic de Madrid per disputar l'anada de la semifinal de la Copa del Rei. El partit entre el Barcelona i l'Atlètic començarà a les 21 h i, a més de seguir-lo minut a minut a través de Regió7, també el pots veure en directe per televisió.

Horari de l'Atlètic - Barcelona



L'anada de la semifinal es juga el dimecres 1 de febrer, al Vicente Calderón (21 h)

On veure l'Atlètic - Barcelona



El canal Gol TV ofereix el matx en directe. Recorda que també pots veure les estadístiques i la narració de les jugades al web de Regió7.