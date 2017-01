CAM i CAI omplen el cistell de medalles en els catalans promesa indoor a Sabadell

arxiu particular

Des de l´esquerra, Martí, Clemente, Sintes i Quevedo, de l´Avinent arxiu particular

L'actuació dels atletes de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles va ser molt destacada en els campionats de Catalunya de categoria promesa celebrats a Sabadell.

Del club igualadí, amb onze medalles, Jordi Yoshinori Matsuoka va penjar-se l'or en salt de llargada amb 7,01 m, prova en la qual Aleix Marín va ser plata amb 6,79 m i Santi Ramos, quart amb 6,77 m; en pes, tercer lloc de Cristina Ferdández amb 10,17 m; també tercera plaça per a Dario Sirerol en triple salt amb 14,10 m; en pes masculí, segona posició de Francesc Adrià Bertran amb 11,89 m. En llargada femenina, or per a Cora Salas amb 5,76, seguida de Sheila Garcia (FC Barcelona) amb 5,59 m; victòria de Santi Ramos en els 60 tanques amb 8.33 i de Marc Sánchez en alçada amb 2,10 m, seguit del seu company Eduard Fàbregas amb 2,02 m i de Santi Ruiz, quart amb 1,96 m; Jan Roca va ser segon en els 200 llisos amb 22.13 i Víctor Pifarré, quart en els 60 llisos amb 7.11; Abdelhakim Hamid, va entrar cinquè als 1.500 amb 4.14.26 i José Daniel Morales, quart en els 3.000 amb 9.26.61; i Maria Abadal, segona en els 60 tanques amb 8.98.

Per posicions, el CA Igualada Petromiralles va ser primer amb 107 punts, un més que l'AA Catalunya, que va ser segon. L'Avinent CA Manresa va ocupar la cinquena plaça amb 40 punts. Individualment, de l'entitat manresana, amb quatre medalles, or per a Mònica Clemente en perxa amb 3,70 m; també va ocupar la primera plaça Júlia Quevedo, que es va imposar en el concurs de triple salt amb 11,59 m; el llançador Sergi Cabezón va ser el millor en la final de pes, en tirar la bola fins a 13,81 m; Benito Sintes es va penjar el bronze en els 60 tanques amb 9,41 m; igualment s'ha d'esmentar la quarta posició de Sara Flores en perxa amb 2,85 m i la sisena de Maria Parramon en els 400 llisos amb 1.07.69.

I del Martorell AC, tercer lloc de Sandra Checa en alçada amb 1,63 m i cinquena en llargada de Laia Navarro amb 4,95 m.