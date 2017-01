Feliciano López substitueix Rafa Nadal a la Davis

Feliciano López es va incorporar ahir a la concentració de l'equip espanyol de la Copa Davis a Osijek, on s'enfrontarà a Croàcia, en substitució de Rafael Nadal. El tennista balear no jugarà l'eliminatòria del Grup Mundial després que el doctor Ángel Ruiz Cotorro, cap dels serveis mèdics de la Reial Federació Espanyola de Tennis, desaconsellés la seva participació a causa de l'escàs temps de recuperació de què disposa després d'aconseguir la final de l'Open d'Austràlia. Així, l'equip estarà integrat per Feliciano, Bautista, Carreño i Marc López.