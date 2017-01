Els infantils del Catalana Occident Manresa, il·lusionats per la Minicopa

Els infantils del Catalana Occident Manresa, il·lusionats per la Minicopa JOAQUIM ALBERCH

L'equip de l'infantil A del Catalana Occident, que jugarà a Vitòria la Minicopa ACB des del 16 al 19 de febrer, va sortir diumenge al parquet del Nou Congost en un dels intervals del partit entre l'ICL i l'UCAM Múrcia. L'emoció dels jugadors per ser en una cita on s'enfrontaran als equips de base del Barça, el Baskonia i el Betis, es veu a les seves cares. L'equip el formen Alfons Arco, Gerard Serrano, Bernat Farell, Ton Cuñé, Ferran Fernández, Xavier Magem, Edgar Medina, Arnau Òrrit, Julià Piñeyro, Àlex Tous i Toni Naspler, amb Marc Estany d'entrenador i Sergi Huerta com a ajudant.