L'arbitratge ha de pressionar

Jordi Gesé

La tecnologia i l'esport van lligats en totes les seves modalitats des de fa més d'un segle. Inicialment utilitzaven un simple rellotge per cronometrar en un partit de futbol i avui dia s'ha arribat a tot tipus de registres i estadístiques des de qualsevol terminal de telèfon mòbil. Actualment, Catalunya és l'autonomia amb més fitxes federatives de futbol, on l'arbitratge juga un paper molt important en el seu desenvolupament tècnic i tecnològic. Els àrbitres de futbol catalans han assolit gran reptes tecnològics l'última dècada. En els seus inicis varen començar amb sistemes de control i mesurament en les seves proves físiques, amb sistemes de fotocèl·lula, banderins electrònics per radiofreqüència per als àrbitres assistents que avisen l'àrbitre principal per senyalitzar infraccions de les regles del joc, com poden ser el fora joc o la intenció de subtitució de jugadors, o la realització de l'acta arbitral mitjançant una plataforma web a la qual es connecta un ordinador portàtil.

Ahir, al partit que va jugar el FC Barcelona va passar una acció prou coneguda per tots els aficionats al futbol, un «gol fantasma», que ha obert tot tipus d'especulacions, declaracions i titulars. «Un Barça fantasma», publicava el diari As, o «Vegi l'escandalós gol que han robat al Barça», al diari Sport. I tot això com ho solucionen? En primera instància, la LFP o la RFEF ni s'immuten, passen de llarg i continuen amb la seva incompetència tecnològica alimentant diaris i tertúlies televisives. La FIFA tímidament fa diferents proves pilot però no es decideix fermament a fer aquest canvi i a exigir a totes les federacions el seu compliment. Finalment, tota la responsabilitat i repercussió recau en una única persona: l'àrbitre. Fàcil, molt fàcil, per a tots els dirigents dels organismes superiors.

Jo giraria a la truita totalment: els àrbitres haurien de pressionar els seus responsables i organitzacions per exigir millores tecnològiques urgents, només necessiten la pressió i el suport dels jugadors d'elit i caurien pel seu propi pes. El futbol es mereix avançar i l'arbitratge en té la clau.