Mourinho afirma que ha rebutjat una oferta de Xina

L'entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha rebutjat «una gran oferta» del futbol xinès, segons va declarar en una entrevista publicada ahir, sense precisar ni la quantitat econòmica ni el club que li ha ofert incorporar-se. «Jo ja he rebutjat una gran oferta de la Xina, i per tant jo no criticaré ningú que fitxi allà», va dir Mourinho en una entrevista de la revista mensual GQ. «És la seva elecció, la seva vida. Només els jugadors poden decidir què és millor per al seu futur», va afegir l'entrenador del United, que fins i tot ho va recomanar a Rooney.