El quartet juvenil de l'Avinent és subcampió català dels 4x200 amb rècord de Manresa

Amb uns brillants 1'43''37, que significa nou rècord de Manresa, el quartet juvenil de l'Avinent CA Manresa de 4x200 va proclamar-se subcampió de Catalunya de relleus indoor en la competició celebrada a Sabadell.

El relleu format per Meritxell Pujol, Marta Riera, Laia Solà i Meritxell Tarragó es van imposar en la seva semifinal amb un crono de'1'44''36. En la final van aconseguir entrar segones darrere de l'ISS l'Hospitalet, que va guanyar amb un excel·lent 1'43'14, que és nou rècord de Catalunya; la tercera plaça del podi va ser per al quartet de l'AA Catalunya amb un temps d'1'45'' 79.

També hi va participar el CA Igualada Petromiralles amb Marina Abad, Laia Moix, Paula Zaragoza i Berta Castells. El seu registre d'1 51'' 68 no va servir per classificar-se per a la final, malgrat que van quedar segones de la seva semifinal. En l'apartat masculí, el relleu integrat per Josep Maria Llanas, Miguel Sánchez, Pere Tor-ra i Usama Benabdelkrim van ser tercers a la seva semifinal amb 1'36'' 90 sense possibilitats de cór-rer la final; tampoc no va entrar el quartet del CA Olesa amb Pau Llordella, Eric Méndez, Marc Montoya i Víctor Rodríguez; amb 1'41''73 van quedar cinquens a la seva fase classificatòria. La victòria masculina va ser per al CA Canaletes amb 1'31''45.