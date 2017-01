El Tomàs Bellès torna del Costa Blanca Bike Race amb bons resultats

arxiu particular

Cristofer Bosque, ciclista de l´equip Tomàs Bellès arxiu particular

L'equip Tomàs Bellès ha participat amb èxit a la Costa Blanca Bike Race 2017, una prova internacional per etapes (4) celebrada a la província d'Alacant.

Roberto Bou i Cristofer Bosque han acabat en setena posició i s'han convertit en la primera parella amb dos components estatals en la categoria elit. Bou i Bosquet han estat molt regulars al llarg de la competició i han rodat en cada etapa entre les primeres parelles, amb un bon nivell també a la contrarellotge que es va disputar en la segona jornada.

El duet format per Ever Alejandro Gómez i Joselu Gómez han acabat en onzena posició i també han mostrat la seva regularitat i han entrat al top10 en alguna de les etapes disputades.

En nivell d'aquesta competició ha estat molt alt, amb moltes parelles professionals tant estatals com internacionals que han edurit la cursa des del primer dia. La primera posició ha estat per a la parella formada per Jan Skarnitzl i Sergio Mantecón (Trek Factory Racing), seguits de Didier Bats i Hans Becking (Sando American Eagle) i de Mariusz Michalek i Anton Sintsov (JBG-2 Professional).

Per als components del Tomàs Bellès, aquesta Costa Blanca Bike Race ha servit per millorar la compenetració entre les seves parelles de cara a fer front, el proper mes de febrer, a l'Andalusia Bike Race, que enguany es disputarà en el format individual del 25 de febrer al 3 de març.