VÍDEO: l'espectacular aventura de Núria Picas al Pedraforca

Núria Picas és una atleta sense igual i ho demostra cada temporada amb resultats excel·lents en les curses de muntanya en les que participa. Aquest cop, la corredora berguedana ha decidit mostrar una altre faceta de la seva professió, un entrenament. Picas ha gravat una de les seves aventures en un dels llocs més icònics del Berguedà, el Pedraforca.

La corredora ha penjat un vídeo al seu Facebook oficial on es pot veure escalant per pedres impossibles i pujant la muntanya a una velocitat de vertigen, lluny de l'abast de qualsevol mortal. Tot i la neu que cobreix la màgica muntanya, la corredora berguedana no s'espanta i ens deixa un vídeo amb imatges més que espectaculars. Gaudiu-lo.