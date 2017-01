El West Ham ven Payet al Marsella amb polèmica

El West Ham va acusar ahir Dimitri Payet de «falta de respecte i compromís» després de la seva venda a l'Olympique de Marsella per 29,3 milions d'euros. David Sullivan, copropietari del West Ham, assegura que està «decebut» amb el futbolista gal i que, tot i que «no necessitaven vendre ningú», la seva marxa «és per fomentar la unitat de la plantilla». El 12 de gener passat, el futbolista va comunicar el seu desig de no continuar jugant al West Ham per anar al Marsella per 25 milions de lliures, amb un contracte de quatre temporades i mitja.