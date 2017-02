Messi marca i mana en la victòria del Barça al Calderón

Resultat gairebé perfecte, segona part amb molts defectes i mig bitllet per a la final. El Barça va fer un partit pràctic al Calderón i va deixar mig enllestit el seu pas a la final de la Copa del Rei, que es disputarà al mateix escenari, tot i el seu joc inconstant. Ja no es pot parlar de dubtes. L'equip renuncia a l'esfèrica sovint per beneficiar els seus interessos i ahir ho va tornar a fer. La diferència entre la primera i la segona part, però, va ser que a la represa no hi va haver cap control i l'Atlètic, segurament, va merèixer més. Luis Enrique ha d'afinar en els canvis a la zona ampla, si no, l'equip ho paga.

La primera part va ser un exemple d'optimització de recursos del Barça i de falta de solucions de l'Atlètic de Madrid .Els blaugrana van fer de la necessitat una virtut i el seu entrenador va apostar per un centre del camp industrial, amb Mascherano de líder, ben secundat per Rakitic i amb un André Gomes al costat que encara no se sap ben bé per a què serveix, per tal de fiar-ho tot al trident. No era necessari fer grans possessions i combinar. Calia arribar amb rapidesa .Luis Enrique ja ho havia dit el dia abans, que calia marcar almenys un gol.

Davant, un Atlètic cada vegada més desnaturalitzat, amb falta de jugadors de múscul al centre del camp i un intent de tocar més per combinar amb Carrasco i Griezmann, molt desassitits a la primera part. Els matalassers van intentar una mitja pressió que no era ni carn ni peix i quan va semblar que buscaven crear més perill van rebre el primer cop de puny. Mascherano fa la seva feina, robar la pilota a Griezmann i donar-la ràpid a algú. Suárez la rep al centre del camp i protagonitza una acció que va recordar el seu segon gol al camp del París Saint-Germain al Parc dels Prínceps de fa dues temporades, però per l'altre perfil. En aquest cas va deixar enrere Godín, va rifar-se Savic i va creuar davant de Moyá. Un senyor gol.

Tot de cara



El guió ja afavoria els interessos del Barça i ara es podia tirar enrere. I ho va fer. L'Atlètic va inquietar poc i va aparèixer l'altre protagonista de la primera part. Cillessen, el porter, va començar a enviar pilotes llargues buscant els espais. Al minut 23, Neymar va xutar massa fluix. Al 27, Suárez va ser massa generós i va buscar Messi quan havia de rematar. I al 33, l'argentí no va perdonar. Una transició d'esquerra a dreta va acabar a peus de Rakitic. El croat cedeix enrere, Messi busca posició i llança un obús que pica el pal dret abans d'entrar a la porteria. Segon golàs.

L'Atlètic, molt tocat, només va inquietar fins al descans amb una rematada alta de Koke. El Barça va continuar trobant les vies d'aigua i Messi hauria pogut fer el tercer, però va llançar massa alta una falta des de la seva posició favorita.

Gol il·legal i canvi nefast



Simeone va fer entrar Torres a la segona part i l'Atlètic va posar una altra marxa al partit. El Barça no sortia del seu camp, però tampoc no patia en excés, tret d'una paret no resolta per Gabi. Aleshores, Luis Enrique va fer un canvi incomprensible. Va retirar del camp un treballador Rakitic per intentar recuperar la pilota amb Denis Suárez. Immediatament va marcar l'Atlètic en una falta penjada. Falta clara de Koke a Luis Suárez, l'àrbitre no ho veu i Godín cedeix de cap perquè Griezmann anoti. Els següents quinze minuts van ser un martiri. Amb Denis i el novament intranscendent André Gomes, el centre del camp era un formatge de forats pel qual l'Atlètic passava com volia .Godín, Gaitán i Carrasco van posar en perill Cillessen. En el Barça, una sola aproximació del centrecampista portuguès qui, afortunadament, va ser evacuat del terreny de joc perquè hi entrés Rafinha.

Des d'aquest moment, els blaugrana van controlar més el joc i van poder fer el tercer en una falta de Messi, que va tenir una gran intervenció de Moyá, i en l'enèsima errada de Neymar davant del porter. Els darrers deu minuts, però, encara van ser de patiment. L'única errada de Cillessen, en voler jugar amb les mans, va acabar amb un xut de Torres a fora. El mateix davanter no va aprofitar una pèrdua de pilota infantil de Mascherano i Filipe Luis i Griezmann van protagonitzar les últimes arribades. Molt malament haurien d'anar les coses dimarts perquè el Barça fos eliminat, tot i que el seu joc s'assembla cada cop més a la ruleta russa.