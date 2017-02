El Barça buscarà marcar al Calderón sense disposar d'Iniesta ni Busquets

El calendari no dóna respir al Barça. Quan encara no s'ha esvaït el ressò de la polèmica arbitral pel gol fantasma no concedit al camp del Betis, els homes de Luis Enrique afronten aquesta nit (21 hores, Gol) la primera de les dues batalles que els hna de portar a la final de la Copa del Rei. L'adversari ja és força conegut, un Atlètic de Madrid que sempre complica molt les coses. Per al partit d'anada, al Calderón, sembla que l'entrenador asturià imposarà un mig del camp físic davant de la impossibilitat de disposar encara d'Iniesta i Busquets, que continuen lesionats. Això sí, s'ha recuperat a temps Rafinha.

Ahir, en la roda de premsa prèvia, Luis Enrique va explicar que «espero una eliminatòria molt complicada. Tenim l'objectiu de guanyar el partit i de fer gol, un més que el rival. Haurem de superar la seva pressió alta i vèncer» els condicionants escènics. Sobre l'alineació que pot presentar avui, amb la més que probable presència de Jasper Cillessen a l'onze titular, va aclarir que «vindrà condicionada pel nombre de partits que tenim. Volem tenir possibilitats en totes les competicions i no puc condicionar el meu onze en cap partit. Faré rotacions tant com pugui, si no l'equip no arribarà amb vida al 15 de febrer.



«No és el pitjor rival»

Respecte de l'Atlètic de Madrid, va aclarir que «no és l'equip que m'ha exigit més com a entrenador, tot i que sempre ha generat problemes, ja sigui per l'alta pressió o pel replegament. És un dels millors equips del moment». Va aclarir que alguns aspectes del joc d'avui «aniran relacionats amb el partit de tornada de la Champions de l'any passat i d'altres amb el precedent de la lliga d'aquest any. He fet servir aquests dos partits per al vídeo». No pensa que hi hagi gaire capacitat de sorpresa, ja que «no veig Simeone canviant molt i jo tampoc no ho faré, tot i que sempre pots incorporar matisos o aspectes diferents».



Ajudar i no rearbitrar

Com no podia ser d'una altra manera, Luis Enrique també es va referir a la polèmica de la setmana, derivada del gol no concedit al seu equip a Sevilla. Segons ell, «caldria diferenciar el VAR [sistema de rearbitratge incorporat durant el mundial de clubs], que significa rearbitrar i amb el qual no estic d'acord, i ajudar els col·legiats amb l'ús de tecnologia. Només es perden uns quants segons revisant segons quines jugades. No m'imagino haver de parar el partit cada pocs segons per veure si és fora de joc, falta, servei de banda o si aquest o aquest altre ha posat el dit a l'ull d'un contrari». La polèmica, lluny d'acabar-se, sempre reviu.