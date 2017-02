El CB Castellet presenta els seus deu equips amb una gran expectació

Els deu equips del CB Castellet, amb 110 joves jugadors i els seus tècnics van fer, al pavelló municipal de Sant Vicenç, l'acte de presentació davant més de 400 persones. Durant l'acte, va intervenir el president de l'entitat, Santi Pérez Cantos, també el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Antoni Calveras, i Daniel Mauriz (Hisenda i Promoció econòmica). Va tancar la presentació el representant de la Federació Catalana de Basquetbol, Josep Nadal (vicepresident 1r i tresorer). També hi va haver la presència de Carme Jimenez (regidora de Recursos humans), Fernando Peñarrubia (delegat de les Comarques Centrals i vocal de la junta directiva de la FCBQ) i Adriana Delgado (diputada al Parlament de Catalunya per JxSí, regidora i portaveu del GM d'ERC a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet). En l'acte, va actuar el grup de hip-hop del pavelló municipal i es va fer el sorteig de diversos productes de l'ICL Manresa i Pentex. A la sortida, i per finalitzar l'acte festiu i familiar, es va oferir berenar a tots els assistents i cava per als adults.Els familiars van poder recollir les fotografies dels seus infants.