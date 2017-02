L'afició del Rayo Vallecano fa fora un nou fitxatge acusant-lo de "neonazi"

El jugador ucraïnès Roman Zozulya tornarà al Reial Betis després de la seva cessió fallida al Rayo Vallecano per les protestes de diversos sectors de l'afició de vallecas per una presumpta ideologia ultra del davanter bètic, segons ha dit avui a la ràdio del club el seu director esportiu, Miguel Montes Torrecilla.



"Hem rebut la notícia que està tenint problemes amb un grup radical i el primer que hem fet ha estat parlar amb el Rayo. Hem acordat per protegir la persona i al jugador, que és un actiu nostre, que torni a Sevilla", ha afirmat Torrecilla, que ha precisat que la situació està en mans dels serveis jurídics de tots dos clubs.



El director esportiu bètic ha assenyalat que Zozulya "federativament és des d'ahir a les 00:00 jugador en cessió per als propers sis mesos del Rayo Vallecano" i que, a partir d'ara i a l'espera de la feina dels advocats, la prioritat és la protecció del punta ucraïnès.



Torrecilla ha comentat que Roman Zozulya està "molt afectat" perquè "no s'esperava que això pogués passar" després que ahir escrivís una carta a l'afició vallecana que, "sembla ser" que "no ha arribat" a determinat sectors ", en referència als ultres que avui l'han rebut amb insults i pancartes a les porta de les oficines de la Ciutat Esportiva.



L'arribada de Zozulya al Rayo ha desencadenat el malestar entre l'afició. Un exemple és el comunicat emès per la Plataforma ADRV, que titlla de "ridícula" la decisió del club d'incorporar-lo.



La seva incorporació al Betis també va estar envoltada de polèmica fa uns mesos a causa del suport que Zozulya sempre ha mostrat suport l'exèrcit del seu país i fins i tot en algunes fotos se li ha vist vestit de militar i empunyant una arma.



"Ridícul després ridícul. Quan sembla que res ens pot sorprendre en aquest club sempre arriba una altra bufetada als nostres valors i història: entre els milers i milers de jugadors que hi ha al mercat decideixen fitxar un reconegut neonazi com Zozulya", apunta el comunicat.



Un altre grup d'aficionats, els Bukaneros, també han mostrat el seu malestar en xarxes socials dient que "la franja no es defensa a força de nazis" i assegurant que "no volen a tipus" com Zozulya perquè la seva "filiació nazi (de Zozulya) li impedeix vestir la 'franjirroja'. No l'embrutaràs ".





Así amaneció Vallecas tras el fichaje del ucraniano Roman Zozulya. Fotos vía @ToGarcia_ pic.twitter.com/0C4AzMZQbQ „ Isaac Fouto (@isaacfouto) 1 de febrero de 2017