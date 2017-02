L'Espanyol deixa Sergio García per a l'estiu i no ven Caicedo al Vila-real

Finalment, l'Espanyol no podrà comptar amb el seu excapità per al tram final de la temporada. El seguit de combinacions que havien de portar Sergio García a tornar-se a vestir de blanc-i-blau i Felipe Caicedo al Vila-real no va tenir lloc, malgrat que el primer jugarà al club català, de nou, a partir de l'estiu. El club blanc-i-blau va fer una piulada ahir al vespre en la qual donava per tancat el mercat d'hivern sense haver fet aquesta incorporació.

Segons sembla, l'Espanyol no va estar d'acord amb l'oferta feta pel Vila-real per Caicedo, a qui volia per tapar la baixa d'Alexandre Pato, que se'n va a jugar a la Xina. Aquesta no sortida de l'equatorià va coincidir en el temps amb la negativa de l'Al-Rayyan qatarià de cedir els drets per Sergio García, amb la qual cosa les dues operacions van quedar frustrades i l'Espanyol no canvia la seva plantilla fins al juny.

En la resta de la lliga espanyola, el cop d'efecte el va fer Las Palmas. Els canaris van fixar com a cedits en els últims dies del mercat d'hivern, l'exblaugrana Halilovic, procedent de l'Hamburg, i l'exmadridista Jesé, que va ser presentat ahir després de la cessió des del PSG. D'altra banda, el xilè Orellana, apartat per Berizzo al Celta, era a València per fitxar per l'equip de Peter Lim i el brasiler Pato, del Vila-real, va marxar l Tianjin xinès. L'Osasuna va aconseguir els serveis del porter Sirigu, cedit pel Sevilla, on no jugava per la titularitat de Sergio Rico.El Madrid també va fer un moviment, tot i que va ser menor. Va cedir el brasiler Lucas Silva al Cruzeiro, el club del qual procedia, fins al 2018. El brasiler no ha triomfat a Espanya. Per la seva banda, el Leganés va aconseguir el traspàs de Bueno i Tito, del Granada.

En les altres lligues europees principals, destaca el traspàs del defensa del Chelsea Ivanovic, que jugarà al Zenit de Sant Petersburg fins al 2019. El rodamón Adebayor, exmadridista i exjugador de l'Arsenal, City i el Tottenham, entre d'altres, va fitxar pel Basaksehir turc, després d'estar uns mesos sense equip. Per la seva banda, l'Inter de Milà va cedir el central Andrea Rannocchia al Hull City anglès i va fitxar l'australià Trent Sainsbury.