L'Igualada femení cau en les semifinals de la Copa Generalitat contra el líder

L'IFHCP va perdre a les seminals de la Copa Generalitat, davant del líder de la Nacional Catalana, el CH Vila-sana, amb un solitari gol de Maria Porta al minut cinc de la primera part del partit.

Tot i intentar-ho i insistir-hi, les igualadines no van poder empatar el partit i fins i tot els van anul·lar un gol fantasma quatre minuts abans del final, en què la portera lleidatana, Anna Ferrer, va treure una bola a l'aire que havia entrat plenament a la porteria. Tots dos equips van disposar d'una falta directa que les respectives porteres van resoldre amb eficiència.

Bon partit, doncs, de les noies de Jacob Compte, que, tot i tenir baixes sensibles, van tenir opcions de passar a la final de la Copa Generalitat, que va acabar guanyant el Girona CH en imposar-se amb un clar 4-1 al CH Vila-sana. El proper partit que jugaran les igualadines serà de la Copa de la Lliga dissabte que ve a les 15.15 hores contra el CP Roda.

D'altra banda, les del Nítidus van perdre per 5 a 2 el seu segon partit de tota la temporada contra el líder indiscutible de la classicació, el CH Palau de Plegamans, que ha guanyat tots els partits d'aquesta segona fase. Un conjunt superior que va dominar clarament el partit mentre la bona defensa palauenca i la portera desfeien les il·lusions anoienques. I per últim, les de la Sandvitxeria van fer un bon partit davant del cuer de la classificació, el CP Vic, i van guanyar per 5 a 3.