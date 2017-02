El manresà Xavi Cols puja al primer equip del Barça Lassa de forma definitiva

El jove jugador manresà Xavier Cols, de 18 anys, serà a partir d'avui jugador de ple dret del primer equip del Barça Lassa de futbol sala. Internacional sub-19, Cols ja va fer la pretemporada a les ordres d'Andreu Plaza, tot que fins ara ha estat jugant al segon equip blaugrana a Segona Divisió. Xavier Cols va arribar de cadet al Barça, procedent del Manresa FS,i havent-se iniciat a la Joviat. Ja la temporada passada, Cols va tenir l'ocasió de debutar amb el primer equip contra el Peníscola (5-1).

El manresà ho farà acompa-nyat de Sergio González, que també va fer la pretemporada amb el primer equip i han estat peces clau, fins ara, de la trajectòria del Barça B, líder de Segona Divisió en la LNFS. Xavi Cols és un tancament de 18 anys, internacional sub-19, que va arribar al club en categoria cadet i que destaca per la seva entrega i el seu caràcter a la pista. Sergio González, per la seva banda, juga en la posició d'ala-tancament, té 19 anys, també és internacional sub-19 i destaca per la seva capacitat golejadora i la seva intel·ligència sobre la pista. Va començar en categoria aleví al Barça i ha tornat aquesta temporada al club després de jugar aquests darrers anys a les Corts i el Catgas Energia Santa Coloma.

El director esportiu de la secció, Txus Lahoz, ha argumentat el passi de Cols, i també de Sergio González, al primer equip dient que

«sempre hem dit que el nou projecte apostava pel planter i ara toca ser coherents amb el que hem dit i demostrar amb fets que l'aposta és real». Lahoz diu que «la decisió és una conseqüència lògica també de la confiança que tenim en l'actual plantilla i és una manera de transmetre als jugadors que creiem en ells per assolir tots els objectius». El mànager de la secció també recorda que «ara mateix el Barça B és líder de Segona i Xavi Cols i Sergio González s'han guanyat l'oportunitat de pujar al primer equip amb el seu rendiment a la pista».