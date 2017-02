Rice:" Necessitem guanyar a Kaunas per aconseguir ser al playoff"

El base del FC Barcelona Lassa Tyrese Rice considera molt important aconseguir demà la victòria a la pista del Zalguiris per acostar-se als vuit primers i classificar-se per al playoff de quarts de final.

"Necessitem guanyar a Kaunas per millorar la nostra posició i aconseguir definitivament les victòries que necessitem per ser entre els vuit millors, i per això hem de millorar el nostre atac i lluitar junts per aquest objectiu", ha dit Rice.

"Em trobo bé físicament, he entrenat bé i espero jugar bé demà. Hem fet un canvi de mentalitat i crec que l'equip ha recuperat el caràcter guanyador", ha afegit.

Segons la seva opinió, "hem de tenir esperit de lluita i competir al nivell que s'espera de nosaltres. Ni hem de parlar que estem cansats, que tenim problemes de lesions, sinó mirar cap endavant i demostrar que podem ser entre els millors".

Al respecte que el jove Stefan Peno sigui el seu relleu fins a trobar un nou base, Rice ha comentat que "ell comença ara en Eurolliga i per a mi és un gran suport a la pista, especialment en defensa. Espero que em pugui ajudar molts minuts; és una cosa que necessito i ell s'esforça a poder-me donar aquest ajut."