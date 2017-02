ARXIU PARTICULAR

Can Taulé va acollir el primer dels onze trials socials del Bages del 2017

Amb un alt nombre de participants, un total de 65 corredors, repartits en 4 categories segons els nivells, Can Taulé va acollir aquest darrer cap de setmana el primer dels trials del Bages de la temporada. La bona organització va permetre que els pilots poguessin completar les zones, malgrat les dificultats que hi havia en alguns dels trams per un excés de fang a causa de la pluja dels darrers dies. Van ser 6 zones força espectaculars que calia superar 3 vegades. En el nivell verd, els tres primers van ser Pere Perera (Beta), Josep Gibert (Scorpa) i Raül Vall (Sherco). En el vermell, Pere Borrellas (Gas Gas), Jordi Estany (Beta) i Gil Vila (Gas Gas). En el blau, Roger Puig (Montesa), Joan Miquel Llorac (Sherco) i Elisabet Solera (TRS). I en el groc, Moisés Maestre (Montesa), Arcadi Castañé (Montesa) i Lluís Masó (Beta)