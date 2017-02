Carles Corvo participa en la derrota catalana amb Brasil

En el segon dels amistosos que la selecció catalana de futbol sala ha disputat contra el Brasil, i que es va jugar a Sabadell, la victòria va tornar a correspondre a l'equip sud-americà per 2-4. En el primer, jugat diumenge a Granollers, ja es va imposar Brasil (0-4).

El manresà Carles Corvo, que és jugador del Catgas Energia, va ser titular en l'equip català, que no es va deixar anar malgrat rebre un 0-4 i va reduir distàncies amb els gols marcats per Dani Salgado i, ja a la segona part, per Cejudo.

Abans, els brasliers van anotar gràcies a Gadeia, dues vegades, a Mateus Reinaldo Caetano i Diego Henrique de Abreu.