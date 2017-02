El Club Billar Manresa viurà un febrer de grans tornejos

Les properes setmanes seran de plena activitat al local del Club Billar Manresa, ubicat en el carrer dels Dipòsits Vells, amb un seguit de competicions de primer nivell. La primera serà aquest mateix cap de setmana, a partir de demà, amb el 3r Grand Prix Nacional de Billar Artístic, una prova estatal en la qual participen 14 jugadors; dos d'ells manresans, Francesc Hernández i Antonio Saéz.

El Grand Prix comença aquest divendres a partir de les 17 hores. En la jornada de dissabte, les dues sessions són programades a les 10 i a les 16 hores. Finalment, ja diumenge hi haurà les semifinals (10) i la final (16 hores).

El cap de setmana següent, els dies 10 i 11 de febrer tindrà lloc, al Club Billar Manresa, el campionat de Catalunya de billar artístic amb la presència dels millors jugadors del Principat, entre ells també els locals Hernández i Sáez, amb les sessions a les 10 i 16 hores.

El 14è Ciutat de Manresa, que és el Memorial Jaume Arnau, serà el que tancarà el cicle de competicions del febrer. Entre el dia 18 i 19 hi haurà la prèvia, que es podria ampliar al cap de setmana següent si la participació, com acostuma a passar, supera la llista de 64 jugadors. Les fases finals ja estan programades per a l'11 i 12 de març, amb els billaristes que s'hagin classificat.