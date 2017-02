Un exjugador de Primera per entrenar el juvenil del Manresa

Luis Miguel Martínez Damián va jugar a Primera Divisió amb el Valladolid entre el 1988 i el 1994, amb els Higuita, Valderrama, Onésimo, entre d'altres, com a companys. S'havia format als equips inferiors del Reial Madrid. Després de penjar les botes va entrenar els juvenils i cadets del Reial Madrid quan Del Bosque era director del planter blanc. Actualment treballava per a l'Atlètic de Madrid, mirant possibles fitxatges.

El canvi ha estat radical per a ell ja que, des d'ahir, el madrileny Luis Miguel Martínez Damián, de 51 anys, és el nou entrenador del juvenil A del Manresa, equip que juga a Lliga Nacional. I és que el brasiler Fábio Giuntini Santiago, que va agafar el relleu del destituït Albert Nualart, va haver de marxar al Brasil la setmana passada per motius personals i no ha pogut continuar al Manresa (de fet, només va ser al partit contra el Barça).

Segons Jonathan Modesto, director esportiu del Manresa, Luis Miguel Martínez Damián ve aquí per «liderar el projecte del futbol base a llarg termini. A més a més de portar el juvenil, assumirà la direcció esportiva dels equips inferiors». Martínez Damián, que s'estrenarà diumenge en el derbi amb el Gimnàstic al Congost, té clar que ara el que cal és «conèixer bé els jugadors. A partir d'aquí ja decidirem de quina forma serà la més idònia per jugar. Jo no sóc cap Superman, vinc a treballar i a intentar respondre a la confiança que han tingut en mi». I el seu primer partit dirigint el Manresa juvenil serà diumenge davant el Nàstic, un duel de màxima rivalitat i amb els dos equips necessitats de punts per objectius ben diferenciats. D'una banda, el Gimnàstic per mirar d'ascendir cap a la Divisió d'Honor i el CE Manresa, per allunyar-se del descens. «Sí, m'han comentat alguna cosa de la rivalitat que hi ha. Crec que pot ser important sumar la victòria, seria una bona dosi d'autoestima per sortir de posicions perilloses», ha comentat Martínez Damián.

El Manresa juvenil ocupa la tretzena posició, amb 20 punts, a dos de les posicions de descens (baixen quatre equips).