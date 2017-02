El Group Proto-Tech cedeix un monovolum a l'ONG Diapo

Moctar Thera, responsable de l'ONG Diapo, ha rebut de mans de José Luis Correa, director general del Group Proto-Tech, i president del Centre d'Esports Manresa, les claus d'un monovolum que l'empresa cedeix a l'ONG. I és que un dels grans maldecaps dels equips de l'ONG Diapo era com fer els desplaçaments per jugar els partits els caps de setmana. D'aquesta manera, amb aquest monovolum de set places una bona part dels jugadors ja tindran resolta la manera de fer les sortides pels camps de futbol de la comarca, on es mouen les formacions de l'OG Diapo.