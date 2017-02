Tebas s'equivoca en recordar un gol fantasma

?El president de La Lliga, Javier Tebas, va explicar ahir que l'organisme que presideix té previst impulsar un sistema de videoarbitratge de cara a la propera temporada davant la polèmica suscitada pel gol no concedit al Barça al camp del Betis. Tebas va intentar treure importància al fet i va dir que hi ha hagut altres casos a la lliga d'enguany i no se n'ha fet tant cas. Va citar, entre d'altres, un gol de Vela, de la Reial Societat, contra el Barça. Però les imatges mostraven que el xut va botar damunt de la línia i no va arribar a entrar, amb la qual cosa era un mal exemple.