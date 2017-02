El Barça Lassa s'apunta al dia de la marmota amb l'enèsima desfeta

Com si d'una repetició continuada de la jugada es tractés, el Barça Lassa va deixar escapar una nova oportunitat d'aspirar a entrar als quarts de final de l'Eurolliga. La 21a derrota en totes les competicions, novena a fora de casa a Europa, va arribar d'una de les dues maneres habituals: deixar-se superar en els minuts finals després d'haver dominat. L'altra és reaccionar massa tard, quan ja no hi ha res a fer. De tota manera, i malgrat el desastre, la derrota in extremis del vuitè classificat, el Darussafaka, a la pista de l'Emporio Armani, provoca que l'objectiu del vuitè lloc estigui a dues victòries i sigui difícil, però possible.

Això que el Barça va iniciar bé el partit, amb un encertat Rice, la qual cosa va provocar que acabés el primer període amb sis punts de diferència a favor i amb una bona anotació. En el segon quart, però, hi va haver els primers símptomes d'embús quan el nord-americà va ser rellevat. En els vuit primers minuts només va anotar Navarro (dos triples i un bàsquet de dos). L'encert del local Milaknis va portar a igualar el resultat i que el Zalgiris obtingués els primers avantatges, com el punt de diferència al descans (39-38), un resultat maquillat a última hora amb un bàsquet de Koponen i dos tirs lliures de Faverani. A Tomic, el millor a Vitòria, ni se'l veia, ni se l'esperava.



Ensorrament final

A la segona meitat, el Barça, que ja havia perdut Claver per un atac de lumbàlgia a mig partit, va anar mantenint la igualtat gràcies als punts de Navarro. En el Zalgiris, però, cada cop col·laboraven més jugadors en la faceta atacant. En aquest sentit, van tenir importància Ulanovas i Lekavicius, que mai no van poder ser aturats pels exteriors blaugrana. Va ser en el tram final del darrer quart quan un triple de Motum va situar el 80-74, a 2.58 del final, que els blaugrana ja no sabrien remuntar, tot i que Doellman els va aproximar a dos punts.

De la resta de partits, va destacar el triomf del Fenerbahçe sobre el CSKA i la victòria de l'Olympiacos a Kazan. El Reial Madrid serà líder en solitari de la competició si aconsegueix vèncer aquesta nit a la pista del Baskonia.