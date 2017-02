El Betis, amb el jugador acusat de nazi per aficionats del Rayo

El Reial Betis, com a club, i la seva plantilla es van posar ahir de la banda del jugador ucraïnès Roman Zozulya, que no jugarà al Rayo Vallecano, tot i haver-hi estat cedit, per les acusacions de «neonazi» rebudes d'una part de la seva afició. Els futbolistes bètics van «condemnar el tracte al qual s'ha vist sotmès i l'origen del qual no deixa de ser una notícia falsa sobre el significat de la camiseta amb la qual va aterrar a Sevilla. Tothom hauria de reflexionar sobre com és de fàcil fer mal de manera gratuïta». El president de la Lliga, Javier Tebas, també va amenaçar de presentar una querella criminal per coacció.