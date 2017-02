Espanya torna a l'elit a la pista de Croàcia

L'equip espanyol de Copa Davis torna avui al Grup Mundial després de dos anys i ho fa com a clar favorit per imposar-se a domicili a una Croàcia, vigent subcampiona que no tindrà els seus tres millors homes, Marin Cilic, Borna Coric i Ivo Karlovic. En els espa-nyols tampoc no hi serà Rafa Nadal. Avui jugaran, a partir de les tres, Franko Skugor contra Pablo Carreño i Ante Pavic davant de Roberto Bautista.