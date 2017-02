La incògnita del retorn de Trapani es desvela avui

? El Bàsquet Manresa farà aquest matí el seu darrer entrenament abans de volar cap a Galícia, a la tarda. En la jornada d'avui s'haurà d'aclarir si Joe Trapani, que es va lesionar a Saragossa i s'ha perdut els dos darrers partits a casa, ja està del tot disponible per ser donat d'alta i formar part del grup expedicionari de l'ICL cap a Santiago. En l'ACB, l'equip manresà hi jugarà per vuitè cop i els precedents fins ara li són favorables (3-4).