Obradoiro renova el tècnic abans de rebre demà l'ICL

El Rio Natura Monbus, conegut per tots els aficionats de Santiago i de fora com l'Obradoiro, tanca les files tot preparant el partit que es jugarà demà en pista gallega i que enfronta els dos últims classificats a l'ACB, davant l'ICL Manresa. Tot i que l'equip del Fontes do Sar va en penúltim lloc, amb 4 victòries i una plantilla pensada per ser més amunt, i que en la temporada passada no es va poder salvar fins a una jornada abans del final de la lliga regular (afavorit pel triomf del Gipuzkoa al Congost), el club ha decidit renovar per un parell de temporades més l'entrenador de l'equip, Moncho Fernández. És un tècnic de la casa, nascut fa 47 anys a Santiago i és al club des del 2010, i el va pujar de la LEB.

La renovació es va anunciar de forma peculiar. El president, Raúl López, ho va fer en la intervenció que tenia en la cinquena edició del Club d'Empreses Obradoiro Basket & Cheese. «Moncho és qui ens ajuda a construir el projecte, a desenvolupar jugadors i a assolir els nostres objectius esportius. Té la capacitat i el compromís per ser el nostre líder». Raúl López, a més de la seva tasca directiva al club de bàsquet, és el president del Grup Monbus al qual pertany Hispano Igualadina, nou concessionari del servei d'autobusos de Manresa a Barcelona. López està investigat per l'Operació Còndor a causa de possibles delictes contra Hisenda, i està pendent de judici.

Pel que fa a qüestions esportives i relacionades amb el partit que es jugarà demà, Moncho Fernández va parlar ahir, i avui ho farà Ibon Navarro, tècnic de l'ICL. Quant al tècnic gallec, va afirmar que «toca enfrontar-nos a un equip que reflecteix molt bé el caràcter del seu entrenador i que lluita en tots els partits fins al final. Però no ens podem permetre perdre a casa, necessitem guanyar. Hem de tenir clar que els partits duren 40 minuts, no 4 o 5; per tant, quan les coses van maldades el que cal tenir és més paciència i calma. No ens hem d'obsessionar ni tampoc precipitar-nos».

Sobre l'ICL Manresa, el tècnic de l'Obradoiro manifesta que «té força aspectes similars a quan ens vam enfrontar amb ells, tot i que era molt al principi de temporada. Però, de la mateixa forma que altres equips de la lliga, ha evolucionat. Ara hi ha quatre o cinc jugadors que són els més representatius, com Suggs, Pere Tomàs, que ara mateix està en un moment molt dolç, Xavi Rey, que els ha donat més presència i intimidació sota les cistelles, i Cvetkovic, que va començar més dubitatiu però que en aquests moments juga amb confiança i seguretat. De la nostra afició jo espero el de sempre, que estigui al nostre costat».

Fernández disposa de tota la plantilla, però qui no és segur que pugui actuar és l'ala Osvaldas Matulionis, que torna després d'una fissura en un dit del peu dret.