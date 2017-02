Ronaldinho celebra el càrrec d'ambaixador cedint la Pilota d'Or al museu del Barça

El brasiler Ronaldinho de Assis Moreira ha estat presentat aquesta tarda al Camp Nou com a nou ambaixador del Barcelona, acompliment que realitzarà els pròxims deu anys.

En l'acte de presentació, a més d'agrair al club aquest càrrec, ha revelat que aviat lliurarà al museu del FC Barcelona la Pilota d'Or amb el qual va ser distingit com a millor jugador de 2005.

"Lliuraré la Pilota d'or al Museu. No hi ha res més just que sigui aquí, en el lloc més apropiat", ha assegurat el jugador, després que agraís al Barcelona un càrrec que utilitzarà per "portar el nom del Barça més amunt i més lluny".

"Em sento molt emocionat i content de tornar a casa meva", ha assegurat el jugador brasiler, qui ja va exercir en part aquesta ocupació l'estiu passat quan va ser la imatge del Barcelona a Nova York, on el club català va inaugurar una oficina. Va ser precisament a la ciutat americana on el Barça li va traslladar la idea de ser ambaixador del club.

"Poques persones poden dir que els ha arribat la invitació del Barcelona per ser el seu ambaixador. No trobo paraules per donar les gràcies al Barcelona", ha dit un emocionat Ronaldinho, que s'ha presentat amb una vestimenta informal a l'acte del Camp Nou.

Se li ha preguntat pel partit entre el Barcelona i el PSG, en què els dos equips es jugaran al febrer un lloc per als quarts de la Lliga de Campions, però el brasiler, exjugador en els dos equips, s'ha mostrat distant i sense decantar-se per cap dels dos perquè té "molts amics" en els dos equips. "Serà un partit molt bonic", ha afegit.

Hores abans, a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, l'entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha valorat l'elecció del jugador brasiler: "Em sembla molt bé que Ronaldinho sigui l'ambaixador del club. Relacionar al Barça amb alegria sempre és bo", ha dit.