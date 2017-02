El Barça necessita superar un visitant molt incòmode

Torna la lliga al Camp Nou, enmig de les semifinals de la Copa i amb la tornada de la Champions a l'horitzó, i ho fa amb un adversari gens senzill per al Barça. L'Athletic de Bilbao intentarà treure partit de la dispersió blaugrana en diferents fronts, tot i que Luis Enrique va avisar ahir que, malgrat la darrera ensopegada, l'empat al camp del Betis, i el fet de tenir el Madrid a quatre punts, que poden ser set si els blancs vencen en el partit ajornat a València, «convé pressionar al màxim» en la competició de la regularitat.

Així, segons l'entrenador barcelonista, en aquest torneig «no estem sent gaire efectius. És evident que convé pressionar al màxim per guanyar punts a través de la nostra idea futbolística i de fer les coses bé». Per a ell, «vaticinar ara qui serà campió de lliga és molt difícil».



La pressió alta

El rival d'avui, l'Athletic, és un d'aquells que practiquen allò que s'ha arribat a anomenar «pressió alta» contra el Barça i que ha comportat problemes a l'equip. Luis Enrique va explicar ahir que «treballem totes les fases del joc, com l'inici de la jugada, aspectes de finalització... una altra cosa és que els jugadors puguin trobar aquelles opcions per superar» els contrincants que compliquen les situacions. Va voler deixar clar, però, que no renuncia «a la filosofia que tenim en el club, que conec a la perfecció. És la filosofia que m'agrada més. La clau és com guanyes, i nosaltres busquem fer-ho amb un estil determinat».



Busquets, molt millorat

Una de les bones notícies de la jornada d'ahir va ser que Busquets es va reincorporar a la feina del grup, tot i que està descartat per jugar aquesta tarda. L'interès és que el jugador de Badia estigui al cent per cent de cara a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, contra el París Saint-Germain. Sí que podria entrar a la llista Iniesta, tot i que no s'arriscarà amb ell. Pel que fa a l'Athletic, podria tornar de titular Yeray, operat després de Nadal d'un tumor testicular i feliçment recuperat per Ernesto Valverde.