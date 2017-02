Una derrota a casa de l'ICL que va marcar tendència

La derrota en el partit de la 4a jornada de la lliga Endesa davant de l'Obradoiro (78-82) va fer mal a l'ICL Manresa per força motius, com va reconèixer ahir el tècnic de l'equip, Ibon Navarro. Tot just era la quarta jornada, el segon partit a casa (el primer va ser davant del Barça), es va perdre a la pròrroga forçada pels gallecs en la darrera acció del matx i va esdevenir un segon graó en una davallada de 10 derrotes seguides del Manresa.

Navarro explicava ahir que «hi ha jugadors del nostre equip que sí que recorden aquell partit. Sí que és veritat que segurament va ser un resultat que va canviar el que ha estat la nostra temporada. Si Aleks Cvetkovic no cau o bé no es deixa caure en l'última defensa, i no cal arribar a la pròrroga i guanyem de dos punts, potser no estaríem on som ara. Però ja sabem que els si en esport no valen per a res. I es pot recordar també un parell de defenses anteriors a Whittington en les quals no estem encertats, que Lluís Costa jugava lesionat i en defensa no podia, i Pere Tomàs es va fer mal en una jugada en què ens van fer un triple... En els últims minuts va passar de tot».