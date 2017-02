Lucas Hernández, detingut i alliberat per suposat maltractament domèstic

El jugador de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández, de 20 anys, va ser detingut la matinada d'ahir, i posteriorment deixat en llibertat amb càrrecs, per haver agredit la seva parella. Aquesta també va ser arrestada i, tot i que posteriorment la Guàrdia Civil la va deixar en llibertat, la jutgessa la va tornar a citar com a imputada.

Hernández va ser detingut a Las Rozas cap a les tres de la matinada, després que la seva parella truqués a la Guàrdia Civil. El jugador va passar la matinada i el matí d'ahir a les dependències de Majadahonda i la dona va ser ingressada en un hospital, tot i que no va presentar cap denúncia.



Ordre d'allunyament

Després de deixar en llibertat Hernández, la jutgessa va decretar una ordre d'allunyament mutu de 500 metres per a tots dos i va citar la dona, en qualitat d'imputada, per a dilluns vinent. La vista oral contra Hernández, que ahir no es va entrenar i que segurament quedarà fora de la llista de convocats per al partit d'avui contra el Leganés, es va fer al jutjat de violència contra la dona de Majadahonda. Segons les mateixes fonts judicials, tots dos implicats presentaven algunes lesions, tot i que de caràcter lleu.