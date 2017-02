El Madrid venç a Vitòria i és líder en solitari a l'Eurolliga

Amb una convincent victòria a la pista del Baskonia, el Madrid es va convertir en líder a l'Eurolliga, ara en solitari tot aprofitant que el CSKA de Moscou havia perdut a la pista del Fenerbahçe, dijous.

De nou en l'equip blanc un dels destacats va ser l'eslovè Doncic, el qual va anotar 16 punts, va donar 6 assistències i va atrapar 9 rebots per aconseguir la valoració de 30 en només 24 minuts en joc. Tot i els intents del conjunt basc en els darrers minuts, el Reial Madrid va saber controlar i vèncer.

L'equip de Pablo Laso va sortir amb la intenció clara d'anul·lar el base local Shane Larkin amb una defensa de cara a cara de Jeffery Taylor, mentre que el Baskonia va buscar l'avantatge amb els canvis defensius. Els visitants van obrir un primer avantatge (4-12) que va tenir la resposta del Baskonia amb l'entrada de Beuabois (15-14).

Doncic va posar el Madrid un punt davant a la fi del període inicial i l'equip blanc després es va escapar amb un 20-28. La tècnica a Hunter, la quarta falta del pivot del Madrid, va fer despertar els del Buesa Arena, que cedien per tres punts a la mitja part (36-39). Amb un parcial de 0-7 a la represa, els de Laso van fer la nova tibada, tot aprofitant que Larkin no estava gens còmode. El talent de Luka Doncic va lluir en l'inici del darrer quart i va posar els blancs amb un 57-68 favorable, incloent el que va ser una entrada espectacular cap a cistella. Beaubois encara ho va intentar, però l'heroica reacció del Baskonia no va reeixir.