El Manresa FS busca la sorpresa a casa de l'Escola Pia de Sabadell

En la divuitena jornada de la 2a Divisió B, el Manresa Futbol Sala té un desplaçament al pavelló de l'Escola Pia de Sabadell, avui a les 18 hores. Els manresans es troben en la vuitena plaça (22 punts), i en aquesta ocasió no veuen tampoc innaccessible la visita a l'Escola Pia, cinquè amb 28, que no és en les tres primeres places com era la norma en els darrers anys.

L'equip sabadellenc, tot i ser el favorit avui, ha cedit molts punts de local, en contra del que era fins ara habitual. El Manresa FS té uns precedents de tres derrotes i dos empats a Sabadell. Jordi Rozas no pot recuperar encara ni Gordillo, ni Josete, ni Toni.