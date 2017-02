El Manresa i l'Avià juguen a fora necessitats de punts

Tant l´Avià com el Manresa es troben ara mateix en posició de descens

Tant l´Avià com el Manresa es troben ara mateix en posició de descens ARXIU/SALVADOR REDÓ

La situació dels tres equips de les nostres comarques a Primera Catalana és delicada, atès que en aquests moments ocupen llocs de descens. Tots juguen fora de casa aquest diumenge, però l'Igualada ho té en teoria força més difícil per aconseguir un resultat positiu ja que es desplaça al camp del Santboià (32 punts), un dels capdavanters en el grup 2. Els anoiencs, tercers per la cua amb 19, van agafar aire amb el triomf per 1-0 assolit enfront del San Cristóbal. El partit a Sant Boi serà a les 12.

En el grup 1, el CE Manresa juga demà al petit camp del Sant Joan de Montcada (12 h) amb el record de la derrota encaixada al Congost amb el cuer Masnou. Són baixes el sancionat Bernat Benito i el lesionat Sergi Soler, mentre que són dubtes Riki i Roger Herms. El tècnic Albert Garcia declara que «hem de sortir molt concentrats, dominar l'estat anímic. Hem de jugar freds i sòlids en defensa. No ens podem permetre un partit d'anades i tornades i hem d'estar atents a les segones jugades».

L'Avià, amb 4 derrotes i quart per la cua amb 19 punts, visita també al migdia el Girona B. Té les baixes d'Antoni, Gigi, Jona i Uri Martínez. El tècnic, Pablo Becerril, raona que «tenim urgència per poder superar els 20 punts. Les decisions arbitrals, les lesions, res no ens va a favor. En els 2 darrers partits hem estat un altre cop competitius. El goal-average amb el Girona serà important, ja que crec que acabaran a baix».