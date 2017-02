Sancionen el Martorell B per una alineació indeguda

L'equip del Martorell B, que es troba a Tercera Catalana en el grup vuitè, ha estat sancionat pel Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) amb la pèrdua dels tres punts del partit contra la UD Viladecans B per alineació indeguda d'Abde en el matx disputat el 22 de gener. Els 3 punts passaran a l'equip de Viladecans gràcies al 3-0 reglamentari.

Els martorellencs van vèncer al camp (1-4) a Viladecans, però el recurs presentat pel conjunt local ha tingut efecte i els d'Isaac Núñez han perdut els tres punts. El motiu de la impugnació va ser l'alineació d'Abde per part del CF Martorell B, qui, tenint més de 23 anys i havent jugat 15 partits amb el primer equip (té fitxa del sènior A), ja no podia jugar amb el filial.

Com marca l'article 78, el filial martorellenc no podia alinear Abde: els futbolistes de més de 23 anys poden alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips del club de la seva categoria; tanmateix, si han intervingut en quinze partits en categoria igual o superior, de forma alterna o successiva, ja no poden tornar a l'altre equip. En el Martorell A, juga al grup 3 de Segona Catalana.