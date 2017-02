El temporal de vent fa ajornar el partit Deportivo-Betis

El temporal de vent i pluja que afecta Galícia aquest cap de setmana va provocar ahir l'ajornament del partit que havien de disputar el Deportivo i el Betis cor-responent a la 21a jornada de Primera Divisió. Els elements meteorològics van provocar que es mogués la coberta de l'estadi de Riazor i el perill que podia ocasionar la seva caiguda va fer aconsellable que el partit no es disputés. També es va ajornar un partit de la lliga LEB Or de bàsquet, entre el Leyma Corunya i el Barça B, que havia de jugar al pavelló de Riazor, pel mateix motiu. La Lliga encara no va determinar quan es disputarà el Deportivo-Betis.