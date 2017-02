El Viareggio posa a prova avui la duresa de l'Igualada Calaf Grup a la Copa CERS

Un dels equips més importants de la lliga italiana i més històrics de l'hoquei europeu, el Viareggio, s'enfronta aquesta nit a l'Igualada Calaf Grup, llegendari amb totes les Copes d'Europa que té al seu palmarès. Avui, a partir de les 21 hores, tots dos equips es troben en l'anada dels quarts de final de la Copa de la CERS. Davant el seu rival, actualment tercer dins la Sèrie A-1 a Itàlia, els jugadors de Ferran López buscaran el resultat millor possible per poder tombar cap a la seva banda l'eliminatòria, en la tornada a les Comes que es disputarà el mes de març.

Segons el jugador de l'Igualada Calaf Grup Met Molas, «avui hem de tenir el que jo en dic vitamina Fe; si ens ho creiem, segur que sí que podrem competir contra un dels grans favorits al títol. És un gran repte poder jugar contra ells». En la plantilla del Viareggio, que té a la banqueta d'entrenador un gran il·lustre com Sandro Bertolucci, hi ha el seu porter internacional Leo Barozzi, l'argentí Montigel i el català Xavier Rubio. Qui no podrà jugar avui serà Xavier Costa, baixa per una fractura nasal. En el seu palmarès té la lliga, la copa i la supercopa italianes.