Zozulya ha de decidir si juga al final al Rayo

El davanter ucraïnès Roman Zozulya, vetat per una part de l'afició del Rayo Vallecano, equip que el va rebre en cessió del Betis dimarts, per un suposat passat pronazi, va explicar ahir que li han assegurat que no li passarà res, ni a ell, ni a la seva dona, ni al seu fill, si juga al conjunt madrileny. L'atacant té temps fins dilluns per decidir si finalment actua al Rayo o torna al Betis, tot i que només seria per entrenar-s'hi.