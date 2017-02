El Chelsea ja acaricia el títol de la Premier en guanyar l'Arsenal a Stamford Bridge

El Chelsea, amb gols de Marcos Alonso, Hazard i Cesc Fàbregas, es va desfer ahir sense gaires complicacions de l'Arsenal a Stamford Bridge (3-1) i va augmentar 12 punts la seva diferència al capdamunt de la Premier League.

Conte només va fer un canvi respecte a l'onze que va empatar entre setmana a Anfield amb el Liverpool (1-1), i va apostar per l'espanyol Pedro Rodríguez en lloc del brasiler Willian, a qui li va tocar esperar el seu torn a la banqueta. Per la seva banda, Arsène Wenger, tècnic de l'Arsenal, que, sancionat, va haver de veure el partit des de la grada, buscava la reacció dels seus després de la sorprenent derrota de dimarts a casa a les mans del Watford (1-2).

No obstant això, la resistència gunner només va durar 13 minuts, el temps que va trigar Alonso, amb el seu quart gol de la temporada, a perforar de cap la porteria de Cech. El carriler espanyol, en una acció dubtosa per una suposada falta a Bellerín, va rematar de cap arribant des del darrere un rebuig després d'un cop de cap inicial de Costa al travesser. Als vuit minuts de la represa, els blues van deixar pràcticament sentenciat el xoc amb un golàs de Hazard, que va recollir l'esfèrica al centre del camp, es va treure de sobre Coquelin, va retallar els dos centrals i va definir a la perfecció davant la sortida de Cech. Amb el partit sentenciat, va rematar la feina Fàbregas al 85, que havia saltat al camp un minut abans: l'exjugador de l'Arsenal va castigar els seus antics companys amb un globus precís després d'un error colossal de Cech en el lliurament. El gol de la consolació dels de Wenger va arribar amb el temps ja complert, al minut 91,en què Giroud va rematar de cap des del primer pal al fons de la xarxa una centrada precisa de Monreal.



Els rivals ho posen fàcil

Tot i guanyar amb solvència els seus partits, el Chelsea també ha de donar gràcies als errors dels seus perseguidors, i és que el Liverpool ahir va tornar a caure, aquest cop davant el Hull City, i ja és a tretze punts. Els de Klopp es van veure superats per l'equip local, que va marcar just abans del descans mitjançant N'Diaye, fins fa poc al Vila-real, i va sentenciar al minut 84 amb un altre gol de Niasse, cedit de l'Everton també en aquest mercat d'hivern. En els seus 10 partits des que va començar l'any, el Liverpool només n'ha guanyat un, davant del modest Plymouth Argyle, de la quarta divisió, en el desempat de la Copa d'Anglaterra (0-1). La resta, quatre empats i cinc derrotes, que l'han obligat a dir adéu a dues competicions –Copa d'Anglaterra i Copa de la Lliga– i que han posat en perill el seu lloc a la Champions League si el City guanya avui. D'altra banda, el Tottenham segueix segon a nou punts, després de vèncer el Middlesbrough per 1 a 0.