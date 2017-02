Croàcia guanya els dobles i complica la vida a Espanya

L'equip espanyol de la Copa Davis es va complicar la vida de mala manera en la primera eliminatòria del grup mundial. El que havia de ser un passeig triomfal, tenint en compte que cap dels jugadors balcànics no està entre els 200 primers llocs del rànquing mundial, es va torçar divendres, amb la der-rota de Pablo Carreño contra Franco Skugor, i es va acabar de posar més negre ahir, quan el duet format per Nikola Mektic i Marin Draganja es va imposar a Feliciano i Marc López en cinc sets, per 6-7, 7-6, 7-6, 2-6 i 6-4. La parella formada pel toledà i el barceloní va imposar-se en el primer set, però ja no va tornar a dur la davantera i quan van equilibrar el partit a dos sets van perdre el servei a l'inici del cinquè.

Avui, Roberto Bautista haurà de derrotar Skugor i deixar les coses preparades perquè Pablo Carreño arregli el desastre i pugui derrotar Ante Pavic.