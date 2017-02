Un doblet de Falcao posa líder en solitari el Mònaco, que va vèncer a casa el Niça

Radamel Falcao, amb un doblet, va donar al Mònaco el triomf davant el Niça en el derbi de la Costa Blava (3-0), que va posar el conjunt del portuguès Leonardo Jardim com a líder en solitari de la Lliga de França. El quadre monegasc va prémer l'accelerador després del descans del partit disputat a l'estadi Lluís II. Va ser llavors en què es va trencar el xoc entre els dos equips dominadors de la competició, que van saltar a la gespa igualats a punts.

Al minut 47, Mendy va centrar al cor de l'àrea del Niça i Germain, de cap, va obrir el marcador. A l'hora de joc, una altra internada del defensa esquerrà va ser aprofitada per Falcao per sentenciar el partit. El colombià va arrodonir el resultat quan faltaven nou minuts per al final. Thomas Lemar va aprofitar les deficiències defensives del seu rival i va trobar Falcao, que, dins de l'àrea, va fer el tercer.

El triomf situa el Mònaco com a líder en solitari de la competició amb tres punts d'avantatge sobre el Niça, que va veure com el PSG l'igualava a punts i el superava en la taula en guanyar al camp del Dijon. Lucas Moura va avançar els parisencs al minut 29, però Tavares empatava per als locals. No va ser fins al 81 i el 84 que Thiago Silva i Cavani van sentenciar el matx.