L'Eibar incendia Mestalla i es posa a només dos punts de la zona europea

L'Eibar va provocar un autèntic incendi a Mestalla, que va acabar el partit gairebé sense aficionats després de veure com el seu equip perdia per 0 a 4, amb un doblet de Sergi Enrich, un penal d'Adrián després de l'expulsió directa de Carlos Soler per agressió i un autèntic golàs de Dani García.