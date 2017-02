El Leipzig no aprofita l'empat del Bayern i perd a Dortmund

L'RB Leipzig no va saber aprofitar l'ensopegada del Bayern, que va empatar contra el Schalke a 1, i va perdre contra el Borussia Dortmund per un solitari gol d'Aubameyang. El Bayern no va passar d'un empat a un gol a casa davant el Schalke en un matx amb dianes matineres. Lewandowski va marcar el gol local al minut 9, i Naldo va empatar al minut 13 i el marcador ja no es va moure. La golejada de la jornada la va assolir el Hoffenheim, que va derrotar per 4-0 el Magúncia del debutant Bojan. El Hoffenheim va ascendir al quart lloc, empatat amb el tercer, el Dortmund, amb 34 punts, a 8 del Leipzig i 12 del Bayern.