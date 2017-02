Va ser una derrota dura, de les que deixen pòsit. Però Ibon Navarro va prometre ahir que no serà un punt final. «Que ningú no dubti que lluitarem fins al final de tot, fins que tinguem possibilitats matemàtiques de salvar-nos; i si això no fos possible, per millorar cada dia, que ha de ser l'objectiu dels jugadors». A ells ahir no els va fer cap retret: «l'equip avui ho ha intentat, però no ha pogut fer més. Ens hem enfrontat a un rival que ha estat molt encertat i que ha demostrat molta personalitat en un dia que era molt important. El que ens havíem proposat era ser superiors en rebots i aquest és un objectiu que, almenys, sí que hem aconseguit». No va voler buscar ni un pretext ni excusa. Va parlar en el resum de partit de com de «ràpid que ens hem posat en bonus» quan va començar el darrer quart i va afegir després que havien rebut quatre faltes en aquesta fase «en menys d'un minut». Dels àrbitres, que al final li van assenyalar una tècnica amb tot decidit, va defugir fer-ne comentaris directes: «n'estic cansat, no val la pena».

Va analitzar el poder físic que va demostrar l'Obradoiro durant el partit d'anit com una clau de la derrota. De tota manera, no va voler situar com a conseqüència directa del cansament de l'equip el llarg viatge a Santiago. «Alguna influència potser sí que hi ha tingut, però seria massa fàcil dir que hem perdut per això». Les males condicions climatològiques de divendres van impedir que el conjunt manresà aterrés, com era previst, a Santiago. L'expedició va ser desviada a l'aeroport de Porto i va haver de recórrer en autocar i durant tres hores el trajecte fins a la capital gallega, on va arribar a les 4 de la matinada.

Sobre el futur i la mentalitat de l'equip a partir d'ara, Navarro va ser taxatiu: «ho he dit ara mateix als jugadors, els que no creguin que això es pot aixecar, els que es vegin derrotats, que truquin demà al seu agent i que marxin».

Al vestidor manresà es veia tristesa, però també convenciment d'haver-ho donat tot i l'enuig no dissimulat cap als àrbitres. Per a Pere Tomàs, «avui hem tingut les nostres oportunitats, però cada cop que ens hem apropat, hem vist un Obradoiro més fort. A mi no m'agrada queixar-me, però els àrbitres ens han de tenir més respecte, el que ha passat avui al final no ha estat normal». Xavi Rey també hi coincidia, «però el que hem de fer és prescindir-ne, hem de mirar endavant i lluitar».