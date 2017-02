L'ICL lluita però fa curt a Santiago

Tot més complicat, l'ICL més sol en el darrer lloc de la lliga Endesa. L'equip ho va intentar, però anit va mostrar les seves mancances a la pista gallega, les que ha tingut en tota la temporada. Un joc molt irregular, massa punts rebuts i una manca de solidesa mental en els moments decisius del partit. Va ser un condicionant que els homes d'Ibon Navarro dormissin menys del previst, que arribessin tard al seu hotel, de matinada, per culpa del temporal. Però no va ser una excusa, ni l'entrenador tampoc no s'hi va voler agafar. Ni els àrbitres, que ahir van donar l'estocada al darrer quart, poden ser ara un justificant. L'ICL ho té molt difícil però haurà de sortir ell del forat, no l'ajudaran. Això sí, per mirar de provar-ho, necessita tots els homes implicats, sense que es puguin permetre excepcions.

L'ICL va sortir a la pista amb un cinc format per Machado, Suggs, Pere Tomàs, Auda i Rey, l'equip de gala per començar. Els manresans van començar intensos i Tomàs va anotar la primera cistella per als de Navarro, però Pustovyi, sostre dels gallecs amb els seus 2,18, era el que obria forat amb un 7-2 en només dos minuts de joc. Tenia Machado problemes per trobar les passades als companys i Suggs va errar els seus dos primers tirs, però el tercer va ser un triple dins de la cistella local (7-5).

En tot cas, la iniciativa era d'un motivat Obradoiro i un triple que va convertir Rosco Allen obria el marge a set punts, amb un 12-5. No desisitia el Manresa però en la defensa l'ICL deixava massa espai als llançadors del Rio Natura. Sort de 5 punts seguits d'Auda, que van apropar fins a un 15-10 en el minut cinc de partit. No n'hi havia prou, al darrere era on els del Congost eren massa fluixos i cada atac del de Moncho Fernández, o molts, acabaven en cistella. Amb 17-12 al marcador Cvetkovic ocupava el lloc de Machado. Pustovyi estava guanyant la partida a Rey i Ibon Navarro va sol·licitar temps mort després d'una nova cistella amb la firma de l'ucraïnès (19-14).

Suggs llançava des de 6,75 però la pilota tocava al ferro i en l'acció següent Dulkys sí que encertava per als gallecs. Pere Tomàs era qui agafa responsabilitat i encert en els manresans mentre Cakarun va rellevar Rey i Aranitovic suplia un Suggs erràtic. Bendzius, anotant el triple del 27-16, aconseguia fer més gran la ferida. Una cistella de dos de Cakarun i el triple anotat per Cvetkovic van deixar un 29-21 menys dolorós però quedava clar què havia de fer l'ICL Manresa si volia vèncer: defensar!



Remuntada i 11-0 en contra

Belemene era a la pista en l'equip manresà i també Trapani, que no va tenir punteria en el seu primer llançament i el contracop local va ser massa fàcil, sense oposició. Sí que afinava Aranitovic amb el 31-24 i un rebot defensiu de Belemene va tenir el contrapunt d'una falta en atac (més que dubtosa) i la pilota perduda del congolès. Cakarun va clavar des de sis metre el 31-26 i els de l'Obradoiro mostraven uns dubtes clars. Moncho Fernández va moure la banqueta, i van entrar a la pista homes de caràcter com Pepe Pozas i Nacho Llovet. Trapani es va carregar amb la segona falta, i va tornar Auda. L'ICL va passar a jugar amb dos bases, amb Michael Machado de nou en pista.

El lituà Dulkys va espifiar un de dos tirs lliures i el Rio Natura ara es mantenia davant però per una curta diferència (32-26). Auda va aportar un punt i Cvetkovic, amb una penetració de mèrit, va posar el 32-29. Ell mateix va entrar tres tirs lliures i i va estrènyer el setge al lluminós: 34-32 a cinc minuts del descans. Pere Tomàs i Suggs, per Belemene i Cvetkovic, van fer el seu reingrés a la pista just quan Matulionis clavava el 37-32. Auda ja tenia dues faltes, però tot i així ell va encistellar el 38-34. L'ICL s'animava amb un oportú triple de Suggs, el que era el 38-37, qui, tot seguit, cometia la seva segona falta en la lluita per un rebot defensiu. Bendzius ho va aprofitar per entrar dos tirs lliures als quals va tenir dret. I els darrers minuts abans de la mitja part, els de l'ICL no van estar ni llestos ni atents en un partit tan crucial.

Un triple de Matulionis (el 7è de l'Obradoiro) significava un 45-37, un parcial de 7-0 quan tant havia costat apropar-se. Suggs va tornar a la banqueta i va entrar de nou Cvetkovic. Ja a l'últim minut, Santi Yusta ampliava la renda dels locals amb el 47-37. Machado no tenia el dia, s'enredava massa i el quart va acabar encara pitjor: una antiesportiva servia Yusta per fer el 49-37 de l'equador, completant un duríssim 11-0.



Bon tercer quart sense premi

Ibon Navarro va treure d'inici en la represa un equip amb Michael Machado, Cvetkovic, Pere Tomàs, Trapani i Rey. El local Bendzius va fer la tercera falta, i en una jugada de quatre atacs, Pere Tomàs va fer el triple del 49-40. I ell mateix, tot seguit, va repetir (49-43). El partit era obert i Rey esmaixava i deixava els manresans a 4 punts. L'equip de Santiago no havia encistellat ni un punt en tres minuts.

Un bàsquet d'Artem Pustovyi va cloure la sequera gallega però Auda castigava de tres (53-47) i els nervis tornaven a l'Obradoiro. Els manresans es posaven a 4 però el primer error en el llançament de Tomàs coincidia amb el 57-49, que va arribar gràcies a Pustovyi.

Machado va penetrar anotant la seva primera cistella i Tomàs va reduir amb el 57-52 quan Costa va entrar per Machado. Scott Suggs va tornar a aparèixer i Rey era rellevat per Marjan Cakarun. Auda va ser de nou molt oportú amb el bàsquet de tres del 61-56.

El txec era a qui s'agafava ara l'ICL, que arribava viu al final d'aquest quart tot cedint només de 5 punts (64-59). I en els primers minuts del darrer període faltava encert i sobraven les faltes: quatre en van marcar els àribtres gairebé seguides. Un 2+1 de Whittington ho posava tot més complicat (68-59) quan faltaven vuit minuts per al final. I una pilota robada per Dulkys era letal per a l'esperança dels manresans.

Auda seguia assegut a la banqueta i Dulkys donava el cop de gràcia amb el 73-59. Però no es va rendir l'ICL i Cakarun posava un 73-64 a 6 minuts del final. Va tornar Rey i els àrbitres, de nou, van xiular contra els interessos de l'ICL amb unes passes que van fer esclatar Navarro, que va rebre una tècnica de la impotència. Allen va clavar el 79-66 davant un ICL ara ja derrotat. Auda només tornaria després de la cinquena personal de Trapani i Dulkys exhibia el seu canell (83-67) davant la passivitat de Suggs. Trist final en una nit que deixa molt tocat l'ICL encara que quedin davant 13 partits per jugar.